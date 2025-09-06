L’heure du conte des tout-petits Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

L’heure du conte des tout-petits Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 6 septembre 2025.

Enroulez le fil, déroulez le fil des histoires et des chansons ! Quand c’est le samedi matin, à l’heure du conte, tout le monde vient !

entrée libre pour les tout-petits de 0 à 3 ans et leur famille tous les 1er et 3ème samedis du mois

Le samedi 20 décembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 06 septembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 20 septembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 04 octobre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 08 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 22 novembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h15 à 11h00

Le samedi 06 décembre 2025

de 11h00 à 11h45

Le samedi 20 septembre 2025

de 11h00 à 11h45

gratuit Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/