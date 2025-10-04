L’heure du conte en folie Médiathèque Le Faouët Le Faouët

L’heure du conte en folie Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Le Faouët Morbihan

L’heure du conte en folie le samedi 4 Octobre à la médiathèque du Faouët à 10h30.

Au programme : découverte de livres animés. Pour les enfants de plus de 3 ans accompagnés de leur assistante maternelle et/ou parents, grands-parents, autre ….

Gratuit. Sur inscription au 02-97-23-15-39.

Médiathèque Le Faouët 54 rue de Saint-Fiacre 56320 Le Faouët Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne 0297231539 [{« type »: « phone », « value »: « 0297231539 »}] La médiathèque du Faouët est situé en Centre-Bretagne, compte plus de 500 adhérents et propose diverses animations comme les bébés lecteurs, l’heure du conte, des ateliers créatifs pour tout publics ainsi que des expositions.

