L’heure du conte en plein air, à Saint-Rachoux Saint-Rachoux

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-26 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit – Accès libre Gratuit – En accès libre Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 12

Cet été, les histoires sortent de la médiathèque ! Le site naturel de Saint-Rachoux vous accueille pour une séance de l’Heure du Conte en plein air. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires pour petits et grands, racontées en plein air.INFOS PRATIQUES• Mercredi 26 août à 11h• Site de Saint-Rachoux à Saint-Aignan de Grand Lieu• A partir de 4 ans / Durée : 1h• En accès libre• Plus d’infos sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Saint-Rachoux 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/l-heure-du-conte-en-plein-air-5012.html?cHash=050ec660a076f3819b41f4f0d548028e



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