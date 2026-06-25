L’heure du conte en plein air, au Grand Lieu du Conte Jardin du Grand Lieu du Conte
L’heure du conte en plein air, au Grand Lieu du Conte Jardin du Grand Lieu du Conte mercredi 15 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 11:00 – 12:00
Gratuit : oui Gratuit – Accès libre Gratuit – En accès libre Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 12
Cet été, les histoires sortent de la médiathèque ! Le jardin du Grand Lieu du Conte vous accueille pour une séance de l’Heure du Conte en plein air. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires pour petits et grands, racontées en plein air.INFOS PRATIQUES• Mercredi 15 juillet à 11h• Grand Lieu du Conte à Saint-Aignan de Grand Lieu• A partir de 4 ans / Durée : 1h• En accès libre• Plus d’infos sur www.saint-aignan-grandlieu.fr
Jardin du Grand Lieu du Conte 44860
https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/l-heure-du-conte-en-plein-air-5013.html?cHash=a9d40b71d7bb6ceba42b0b7eac3a512f
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