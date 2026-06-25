L’heure du conte en plein air, au Grand Lieu du Conte Jardin du Grand Lieu du Conte

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 11:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit – Accès libre Gratuit – En accès libre Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 12

Cet été, les histoires sortent de la médiathèque ! Le jardin du Grand Lieu du Conte vous accueille pour une séance de l’Heure du Conte en plein air. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires pour petits et grands, racontées en plein air.INFOS PRATIQUES• Mercredi 15 juillet à 11h• Grand Lieu du Conte à Saint-Aignan de Grand Lieu• A partir de 4 ans / Durée : 1h• En accès libre• Plus d’infos sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Jardin du Grand Lieu du Conte 44860

https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/l-heure-du-conte-en-plein-air-5013.html?cHash=a9d40b71d7bb6ceba42b0b7eac3a512f



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