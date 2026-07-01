L’heure du conte en plein air, au Grand Lieu du Conte, Jardin du Grand Lieu du Conte, Saint-Aignan-Grandlieu

Informations pratiques

L’heure du conte en plein air, au Grand Lieu du Conte Mercredi 15 juillet, 11h00 Jardin du Grand Lieu du Conte Loire-Atlantique

Gratuit – Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-15T11:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Cet été, les histoires sortent de la médiathèque !

Le jardin du Grand Lieu du Conte vous accueille pour une séance de l’Heure du Conte en plein air. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par des histoires pour petits et grands, racontées en plein air.

INFOS PRATIQUES

• Mercredi 15 juillet à 11h

• Grand Lieu du Conte à Saint-Aignan de Grand Lieu

• A partir de 4 ans / Durée : 1h

• En accès libre

• Plus d’infos sur www.saint-aignan-grandlieu.fr

Jardin du Grand Lieu du Conte 2 Rue des Frères Rousseau, 44860 Saint-Aignan-Grandlieu Saint-Aignan-Grandlieu 44860 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/l-heure-du-conte-en-plein-air-5013.html?cHash=a9d40b71d7bb6ceba42b0b7eac3a512f »}] [{« link »: « https://www.saint-aignan-grandlieu.fr/fonctionnalites/agenda-133/l-heure-du-conte-en-plein-air-5013.html?cHash=a9d40b71d7bb6ceba42b0b7eac3a512f »}]

Le jardin du Grand Lieu du Conte vous accueille pour une séance de l’Heure du conte en plein air. lecture jeunepublic

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