L’heure du conte Florange

L’heure du conte

51 avenue de Lorraine Florange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

2026-02-14 2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30 2026-06-20

Il était une fois de fabuleuses histoires, tantôt fantastiques, drôles, touchantes et palpitantes !

L’aventure ne s’arrêtant pas là, petits et grands sont invités à se retrouver autour d’un atelier créatif avec, à la clef, un souvenir à rapporter chez soi !

Sur inscriptionEnfants

51 avenue de Lorraine Florange 57190 Moselle Grand Est +33 3 82 59 44 90 mediatheque@mairie-florange.fr

English :

Once upon a time, there were fabulous stories fantastic, funny, touching and thrilling!

And the adventure doesn’t stop there: young and old are invited to join in a creative workshop, with a souvenir to take home!

Registration required

