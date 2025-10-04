L’heure du conte Bibliothèque Ger

L’heure du conte Bibliothèque Ger samedi 4 octobre 2025.

L’heure du conte

Bibliothèque 54 chemin Lalia Ger Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

De 2 à 6 ans. .

Bibliothèque 54 chemin Lalia Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 31 24 81

English : L’heure du conte

German : L’heure du conte

Italiano :

Espanol : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Ger a été mis à jour le 2025-09-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran