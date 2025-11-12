L’heure du conte Histoire comme ça à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis Cassis
Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 15h30. Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône
Le mercredi 12 novembre à 15h30, venez écouter un conte musical présenté par l’association Muzzinote à la Bibliothèque Municipale de Cassis.Enfants
Sur inscription, à partir de 3 ans. .
Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 76 bibliotheque@cassis.fr
On Wednesday November 12 at 3.30pm, come and listen to a musical tale presented by the Muzzinote association at the Cassis Municipal Library.
Hören Sie am Mittwoch, den 12. November um 15:30 Uhr in der Stadtbibliothek von Cassis ein musikalisches Märchen, das von der Vereinigung Muzzinote präsentiert wird.
Mercoledì 12 novembre, alle 15.30, venite ad ascoltare un racconto musicale presentato dall’associazione Muzzinote presso la Biblioteca municipale di Cassis.
El miércoles 12 de noviembre a las 15.30 h, venga a escuchar un cuento musical presentado por la asociación Muzzinote en la Biblioteca Municipal de Cassis.
