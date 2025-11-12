L’heure du conte Histoire comme ça à la Bibliothèque Municipale l’Ariane Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis Cassis

L’heure du conte Histoire comme ça à la Bibliothèque Municipale l’Ariane

Mercredi 12 novembre 2025 à partir de 15h30. Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-12 15:30:00

Le mercredi 12 novembre à 15h30, venez écouter un conte musical présenté par l’association Muzzinote à la Bibliothèque Municipale de Cassis.Enfants

Sur inscription, à partir de 3 ans. .

Villa Ariane Bibliothèque Municipale de Cassis 22 Avenue E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 76 bibliotheque@cassis.fr

English :

On Wednesday November 12 at 3.30pm, come and listen to a musical tale presented by the Muzzinote association at the Cassis Municipal Library.

German :

Hören Sie am Mittwoch, den 12. November um 15:30 Uhr in der Stadtbibliothek von Cassis ein musikalisches Märchen, das von der Vereinigung Muzzinote präsentiert wird.

Italiano :

Mercoledì 12 novembre, alle 15.30, venite ad ascoltare un racconto musicale presentato dall’associazione Muzzinote presso la Biblioteca municipale di Cassis.

Espanol :

El miércoles 12 de noviembre a las 15.30 h, venga a escuchar un cuento musical presentado por la asociación Muzzinote en la Biblioteca Municipal de Cassis.

