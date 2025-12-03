L’heure du conte

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:30:00

fin : 2025-12-03 16:00:00

Date(s) :

2025-12-03

L’Heure du conte animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse pour les 3-7 ans.

L’Heure du conte

animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse

pour les 3-7 ans

Des contes d’ici et d’ailleurs, pour rire et pour rêver, une gourmandise à partager

avec nos bénévoles.

Un thème spécifique est proposé chaque 2ème mercredi du mois.

Gratuit pour tous les enfants, abonnés ou non. .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56

English : L’heure du conte

The Chat perché room opens its doors

to 3-7 year olds every Wednesday from 3:30 to 4pm.

Tales from here and elsewhere, to laugh and to dream, a treat to share

with our volunteers.

A specific theme is proposed

every 2nd Wednesday of the month.

L’événement L’heure du conte Honfleur a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Honfleur-Beuzeville