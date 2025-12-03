L’heure du conte Honfleur
L’heure du conte Honfleur mercredi 3 décembre 2025.
L’heure du conte
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 15:30:00
fin : 2025-12-03 16:00:00
Date(s) :
2025-12-03
L’Heure du conte animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse pour les 3-7 ans.
L’Heure du conte
animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse
pour les 3-7 ans
Des contes d’ici et d’ailleurs, pour rire et pour rêver, une gourmandise à partager
avec nos bénévoles.
Un thème spécifique est proposé chaque 2ème mercredi du mois.
Gratuit pour tous les enfants, abonnés ou non. .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56
English : L’heure du conte
The Chat perché room opens its doors
to 3-7 year olds every Wednesday from 3:30 to 4pm.
Tales from here and elsewhere, to laugh and to dream, a treat to share
with our volunteers.
A specific theme is proposed
every 2nd Wednesday of the month.
