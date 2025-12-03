L’heure du conte Honfleur

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

L’Heure du conte animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse pour les 3-7 ans.
animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse
pour les 3-7 ans

Des contes d’ici et d’ailleurs, pour rire et pour rêver, une gourmandise à partager
avec nos bénévoles.

Un thème spécifique est proposé chaque 2ème mercredi du mois.

Gratuit pour tous les enfants, abonnés ou non.   .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 

English : L’heure du conte

The Chat perché room opens its doors
to 3-7 year olds every Wednesday from 3:30 to 4pm.

Tales from here and elsewhere, to laugh and to dream, a treat to share
with our volunteers.

A specific theme is proposed
every 2nd Wednesday of the month.

