L’Heure du conte Honfleur

L’Heure du conte

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Début : 2026-01-28 15:30:00

fin : 2026-04-01 16:00:00

2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10

Activité lecture

Tous les mercredis de 15h30 à 16h, c’est l’heure du conte à la médiathèque de Honfleur!

Pour les enfants de 3 à 7 ans.

Espace jeunesse Gratuit, réservation conseillée.

(sous réserve d’un minimum de participants et de la disponibilité des guides) .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : L’Heure du conte

Reading activity

