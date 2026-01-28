L’Heure du conte Honfleur
L’Heure du conte Honfleur mercredi 28 janvier 2026.
L’Heure du conte
Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 15:30:00
fin : 2026-04-01 16:00:00
Date(s) :
2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10
Activité lecture
Tous les mercredis de 15h30 à 16h, c’est l’heure du conte à la médiathèque de Honfleur!
Pour les enfants de 3 à 7 ans.
Espace jeunesse Gratuit, réservation conseillée.
(sous réserve d’un minimum de participants et de la disponibilité des guides) .
Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr
English : L’Heure du conte
Reading activity
