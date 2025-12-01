L’Heure du conte

Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23 10:30:00

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

.

Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Heure du conte Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral