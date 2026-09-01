L’heure du conte Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

L’heure du conte

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

La médiathèque propose aux enfants une heure du conte par mois, la première sera le 30 septembre et aura pour thème « L’automne ».

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

The library offers children a story time once a month; the first one will be on September 30 and will have the theme « Fall. »

L’événement L’heure du conte La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de La Tremblade