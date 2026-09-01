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AGENDA · La Tremblade

L’heure du conte Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

L’heure du conte

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

La médiathèque propose aux enfants une heure du conte par mois, la première sera le 30 septembre et aura pour thème « L’automne ».
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

The library offers children a story time once a month; the first one will be on September 30 and will have the theme « Fall. »

L’événement L’heure du conte La Tremblade a été mis à jour le 2026-09-07 par Mairie de La Tremblade

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