L’heure du conte Le grimoire de la sorcière Ottmarsheim
L'heure du conte Le grimoire de la sorcière Ottmarsheim vendredi 12 décembre 2025.
L’heure du conte Le grimoire de la sorcière
Ottmarsheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-12 19:00:00
fin : 2025-12-12
Date(s) :
2025-12-12
Le grimoire de la sorcière, une histoire racontée par Dame Alisea de Borsa
Une histoire racontée par Dame Alisea de Borsa 0 .
Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est patrimoine@ottmarsheim.fr
English :
The witch's grimoire, a story told by Dame Alisea de Borsa
