L’HEURE DU CONTE Legé

L’HEURE DU CONTE

37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 16:30:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-14

Des histoires à découvrir pour les touts petits à la bibliothèque!

– Mercredi 11 mars: de 0 à 5 ans

– Samedi 14 mars à partir de 5 ans

Pendant ce temps d’animation, agents ou bénévoles de la bibliothèque embarqueront les petits et les grands au pays de l’imaginaire, à travers des histoires contées.

Cette animation est organisée dans le cadre du festival ERRANCES .

English :

Discover stories for the little ones at the library!

