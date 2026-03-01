L’HEURE DU CONTE Legé
L’HEURE DU CONTE Legé mercredi 11 mars 2026.
L’HEURE DU CONTE
37 Rue de la Chaussée Legé Loire-Atlantique
Début : 2026-03-11 16:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11 2026-03-14
Des histoires à découvrir pour les touts petits à la bibliothèque!
– Mercredi 11 mars: de 0 à 5 ans
– Samedi 14 mars à partir de 5 ans
Pendant ce temps d’animation, agents ou bénévoles de la bibliothèque embarqueront les petits et les grands au pays de l’imaginaire, à travers des histoires contées.
Cette animation est organisée dans le cadre du festival ERRANCES .
37 Rue de la Chaussée Legé 44650 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 21 62 20
English :
Discover stories for the little ones at the library!
