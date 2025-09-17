L’heure du conte Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz
L’heure du conte Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz mercredi 17 septembre 2025.
L’heure du conte
Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 10:30:00
fin : 2025-09-17 10:30:00
Date(s) :
2025-09-17
La bibliothèque des Moutiers-en-Retz vous accueille pour une lecture de conte.
Une lecture animée par la conteuse Danielle Vandergucht.
Informations pratiques
accessible à partir de 6 ans
réservation au 06 21 87 03 65
Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.
.
Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr
English :
The Moutiers-en-Retz library welcomes you for a storytelling session.
German :
Die Bibliothek von Les Moutiers-en-Retz empfängt Sie zu einer Märchenlesung.
Italiano :
La biblioteca di Moutiers-en-Retz vi dà il benvenuto alla lettura di una storia.
Espanol :
La biblioteca de Moutiers-en-Retz le da la bienvenida a una lectura de cuentos.
L’événement L’heure du conte Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic