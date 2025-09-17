L’heure du conte Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

L’heure du conte Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz mercredi 17 septembre 2025.

L’heure du conte

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 10:30:00

Date(s) :

2025-09-17

La bibliothèque des Moutiers-en-Retz vous accueille pour une lecture de conte.

Une lecture animée par la conteuse Danielle Vandergucht.

Informations pratiques

accessible à partir de 6 ans

réservation au 06 21 87 03 65

.

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

The Moutiers-en-Retz library welcomes you for a storytelling session.

German :

Die Bibliothek von Les Moutiers-en-Retz empfängt Sie zu einer Märchenlesung.

Italiano :

La biblioteca di Moutiers-en-Retz vi dà il benvenuto alla lettura di una storia.

Espanol :

La biblioteca de Moutiers-en-Retz le da la bienvenida a una lectura de cuentos.

