L’heure du conte L’Odyssée Dreux

L’heure du conte 10 septembre 2025 – 4 juillet 2026 L’Odyssée Eure-et-Loir

Sur inscription – Gratuit

Début : 2025-09-10T15:00:00 – 2025-09-10T15:30:00

Fin : 2026-07-04T15:00:00 – 2026-07-04T15:30:00

L’heure du conte, c’est tous les mercredis et tous les samedis à 15h à la Médiathèque de l’Odyssée ! Faire la lecture aux jeunes enfants a de nombreux bienfaits : cela favorise le développement de leur langage ; les aide à construire leur imagination et à développer leur curiosité ; éveille leur intérêt pour l’écrit. Et cela permet d’associer très tôt le livre au plaisir et à l’amusement !

L'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Lecture pour les enfants de 3 à 5 ans