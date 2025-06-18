L’heure du conte Médiathèque Longny les Villages
L’heure du conte Médiathèque Longny les Villages samedi 22 novembre 2025.
L’heure du conte
Médiathèque 10 rue des Azalées Longny les Villages Orne
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22 11:00:00
2025-11-22 2025-12-20
Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.
Manifestation Partir en Livre du 18/06 au 20/07
Thème 2025 Les animaux et nous . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture. Partir en Livre met à l’honneur les livres jeunesse qui interrogent notre rapport au vivant et cette relation, souvent complexe, que nous pouvons avoir avec le monde animal.
Activité suivie d’un atelier créatif. .
Médiathèque 10 rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
