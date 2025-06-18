L’heure du conte Médiathèque Longny les Villages

L’heure du conte

Médiathèque 10 rue des Azalées Longny les Villages Orne

Début : 2025-11-22 10:30:00

fin : 2025-11-22 11:00:00

2025-11-22 2025-12-20

Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.

Manifestation Partir en Livre du 18/06 au 20/07

Thème 2025 Les animaux et nous . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture. Partir en Livre met à l’honneur les livres jeunesse qui interrogent notre rapport au vivant et cette relation, souvent complexe, que nous pouvons avoir avec le monde animal.

Activité suivie d’un atelier créatif. .

+33 2 33 25 56 56

