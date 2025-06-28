L’heure du conte LONGNY AU PERCHE Longny les Villages
LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages Orne
Début : 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-12-10 16:30:00
2025-11-19 2025-12-10
Proposé par les médiathèques des Hauts du Perche.
Manifestation Partir en Livre du 18/06 au 20/07
Thème 2025 Les animaux et nous . Organisé par le CNL sous l’impulsion du ministère de la Culture. Partir en Livre met à l’honneur les livres jeunesse qui interrogent notre rapport au vivant et cette relation, souvent complexe, que nous pouvons avoir avec le monde animal.
Activité suivie d’un atelier créatif. .
LONGNY AU PERCHE 6 rue du square Eugene Cordier Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54
