L’heure du conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

L’heure du conte

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20 11:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Les médiathèques des Hauts du Perche vous invitent à leur activité Heure du conte. .

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

English : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Longny les Villages a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche