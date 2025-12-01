L’heure du conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
L’heure du conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages samedi 20 décembre 2025.
L’heure du conte
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 10:30:00
fin : 2025-12-20 11:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Les médiathèques des Hauts du Perche vous invitent à leur activité Heure du conte. .
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
English : L’heure du conte
L’événement L’heure du conte Longny les Villages a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Touisme des Hauts du Perche