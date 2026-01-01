L’Heure du Conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-23 20:00:00
2026-01-23
Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte sur les Histoires d’hiver. .
NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr
