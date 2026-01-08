L’Heure du Conte NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

L’Heure du Conte

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Les Médiathèques des hauts du Perche vous proposent un atelier Heure du conte sur Les Mille Visages de l’Amour . .

NEUILLY SUR EURE 10 Rue des Azalées Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 25 56 54 media@cdchautsperche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Heure du Conte

L’événement L’Heure du Conte Longny les Villages a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche