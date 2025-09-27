L’heure du conte Rue du Général Souham Lubersac

L’heure du conte Rue du Général Souham Lubersac samedi 27 septembre 2025.

L’heure du conte

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes . Elle sera animée par Fabienne LETANNO, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif « Lire et faire Lire »

Pour tous les enfants de 2 à 10 ans accompagnés par un adulte. .

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

English : L’heure du conte

German : L’heure du conte

Italiano :

Espanol : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Lubersac a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze