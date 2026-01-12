L’heure du conte Rue du Général Souham Lubersac

L’heure du conte

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes . Elle sera animée par Fabienne LETANNO, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif Lire et faire Lire

Pour tous les enfants de 2 à 10 ans accompagnés par un adulte. .

Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

