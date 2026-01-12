L’heure du conte Rue du Général Souham Lubersac
L’heure du conte Rue du Général Souham Lubersac samedi 17 janvier 2026.
L’heure du conte
Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Les médiathèques Pays de Lubersac-Pompadour organisent une séance de contes . Elle sera animée par Fabienne LETANNO, conteuse bénévole dans le cadre du dispositif Lire et faire Lire
Pour tous les enfants de 2 à 10 ans accompagnés par un adulte. .
Rue du Général Souham Parc de la Mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’heure du conte
L’événement L’heure du conte Lubersac a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Terres de Corrèze