L'heure du conte Place de la Baille Luxeuil-les-Bains mercredi 3 décembre 2025.
Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-12-03 14:15:00
fin : 2025-12-10 15:15:00
2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17
À 14h15 à la bibliothèque municipale, place de la Baille. Réservation indispensable au 03 84 40 14 96. Gratuit. .
Place de la Baille Bibliothèque Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 14 96
