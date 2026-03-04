L’heure du conte bibliothèque du Lézard Maillane

L’heure du conte

Mercredi 1er avril 2026 de 10h30 à 11h30.

Dés 3 ans. bibliothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 10:30:00

fin : 2026-04-01 11:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Heure du conte

Embarquez pour une aventure extraordinaire lors de l’heure du conte, un rendez-vous plein de féérie et de musique, jusqu’à 6 ans à la bibliothèque de Maillane.



Embarquez pour une aventure extraordinaire lors de l’heure du conte, un rendez-vous plein de féérie et, jusqu’à 6 ans à la bibliothèque de Maillane.

Ne manquez pas cette occasion unique de partager un moment convivial et enchanteur en famille.



Réservation obligatoire .

bibliothèque du Lézard 1 avenue Lamartine Maillane 13910 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Story time

L’événement L’heure du conte Maillane a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence