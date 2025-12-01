L’heure du conte Médiathèque Maubourguet

L’heure du conte

Viens plonger dans des histoires palpitantes lues par les bibliothécaires !

Tous les troisièmes mercredis du mois à 10h30 à la médiathèque les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants à partir de 2 ans.

Pour partir à l’aventure, pour sourire ou rire aux éclats, pour frissonner, tu peux venir écouter, accompagné de tes parents ou grands-parents, des histoires gourmandes, magiques, étonnantes !

Au fil des mois, les thèmes changent et les histoires se métamorphosent, te font voyager dans le temps ou dans le monde !

Médiathèque MAUBOURGUET Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 96 49 08 mediatheque.maubourguet@adour-madiran.fr

Come and immerse yourself in thrilling stories read by librarians!

Every third Wednesday of the month at 10.30 a.m. at the multimedia library, librarians read stories to children aged 2 and over.

Whether you’re looking for adventure, a smile, a laugh or a thrill, you can come along with your parents or grandparents to listen to tasty, magical and astonishing stories!

As the months go by, the themes change and the stories metamorphose, taking you on a journey through time or around the world!

