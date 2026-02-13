L’Heure du conte, Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard

L’Heure du conte Mercredi 18 février, 10h00 Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Gard

Gratuit

Début : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T11:00:00+01:00

Fin : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T11:00:00+01:00

Dès 5 ans.

Médiathèque de Saint-Jean-du-Gard Rue Olivier de Serres, 30270 Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard 30270 Gard Occitanie 04 66 85 19 09 https://www.saintjeandugard.fr/culture-loisirs/culture/mediatheque/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 19 09 »}]

Avec Rachel. Contes Famille