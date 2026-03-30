L’heure du conte Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu
L’heure du conte Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu mercredi 15 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 11:00 –
Gratuit : oui Gratuit, inscription conseillée Jeune Public, En famille – Age minimum : 4 et Age maximum : 12
L’heure du conte est un rendez-vous mensuel pour les enfants de plus de 4 ans. C’est un moment privilégié pour voyager dans l’univers de la lecture en écoutant des histoires captivantes. Un instant hors du temps pour s’échapper dans un monde imaginaire où ils pourront rêver et même s’émerveiller… Thème de cette séance : Tous à la sieste Gratuit – A partir de 4 ans.Places limitées, inscription conseillée au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.frPlus d’infos
Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860
02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 0240264455
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