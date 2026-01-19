L’heure du conte Méli-Mélo d’histoires Chartres

L’heure du conte Méli-Mélo d’histoires

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2026-02-25 10:30:00

fin : 2026-02-25 11:00:00

2026-02-25

Livres racontés aux enfants.

À partir de 3 ans. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Books told to children.

