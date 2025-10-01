L’Heure du conte Médiathèque La Passerelle Ornans
L’Heure du conte
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs
Gratuit
Début : 2025-10-01 16:00:00
Venez découvrir des contes et histoires surprenantes, émouvantes, amusantes, sélectionnées avec soin par vos bibliothécaires.
Pour ce mois d’octobre, le thème des contes est « Plic, Ploc, c’est l’automne ».
Deux séances vous sont proposées
> le mercredi 1er octobre à 16h
> le samedi 4 octobre à 16h
Gratuit sur réservation
mediatheque@ornans.fr ou 03 81 62 40 38 .
Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr
