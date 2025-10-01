L’Heure du conte Médiathèque La Passerelle Ornans

L’Heure du conte Médiathèque La Passerelle Ornans mercredi 1 octobre 2025.

L’Heure du conte

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 16:00:00

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-04

Venez découvrir des contes et histoires surprenantes, émouvantes, amusantes, sélectionnées avec soin par vos bibliothécaires.

Pour ce mois d’octobre, le thème des contes est « Plic, Ploc, c’est l’automne ».

Deux séances vous sont proposées

> le mercredi 1er octobre à 16h

> le samedi 4 octobre à 16h

Gratuit sur réservation

mediatheque@ornans.fr ou 03 81 62 40 38 .

Médiathèque La Passerelle 26 Rue Saint-Laurent Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 38 mediatheque@ornans.fr

English : L’Heure du conte

German : L’Heure du conte

Italiano :

Espanol :

L’événement L’Heure du conte Ornans a été mis à jour le 2025-09-24 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON