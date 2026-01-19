L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-25 15:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Livres racontés aux enfants.

À partir de 3 ans. .

Passage des Poètes Forum de la Madeleine Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Books told to children.

L’événement L’Heure du Conte Pêle-mêle d’histoires Chartres a été mis à jour le 2026-01-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES