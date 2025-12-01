L’heure du Conte Petites oreilles à la bibliothèque Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat

L’heure du Conte Petites oreilles à la bibliothèque

Place Denis Dussoubs Bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Dis, Marie-Christine, tu nous racontes une histoire ? Les enfants, installez-vous confortablement autour de moi à la bibliothèque et ouvrez bien grands vos yeux et vos oreilles ! Je vais vous narrer des histoires qui vont vous faire rêver et vous enchanter… Inscrivez-vous vite et c’est parti pour une heure de contes entrecoupés de comptines et chansons pour les tout petits de 9 mois à 4 ans. .

Place Denis Dussoubs Bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 76 87 bibliotheque.municipale@ville-saint-leonard.fr

English : L’heure du Conte Petites oreilles à la bibliothèque

L’événement L’heure du Conte Petites oreilles à la bibliothèque Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2025-11-28 par OT de Noblat