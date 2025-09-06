L’heure du conte Pontcirq
L’heure du conte Pontcirq samedi 6 septembre 2025.
L’heure du conte
Pontcirq Lot
Début : 2025-09-06 11:00:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-09-06 2025-10-04 2025-11-01 2025-12-06 2026-01-03 2026-02-07
Histoires, contes et comptines, pour les enfants dès 3 ans.
Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 5 65 22 49 67 bibliotheque.pontcirq@gmail.com
English :
Stories and nursery rhymes for children aged 3 and over.
German :
Geschichten, Märchen und Reime, für Kinder ab 3 Jahren.
Italiano :
Storie e filastrocche per bambini dai 3 anni in su.
Espanol :
Cuentos y canciones infantiles para niños a partir de 3 años.
