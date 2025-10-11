L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris samedi 11 octobre 2025.

Les groupes sont les bienvenus, il faut nous prévenir une semaine à l’avance.

Bébés chouettes, la coccinelle mal lunée, Petit Elliott, la grenouille à grande bouche, Petit clown, Nina et tous les autres sortent des bacs à albums de la bibliothèque. Tenez-vous prêt à écouter leurs histoires… et bien d’autres encore.

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 17 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 10 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 26 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 09h30 à 11h00

Le mercredi 19 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 12 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 15 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Tout public. A partir de 2 ans. Jusqu’à 4 ans.

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr