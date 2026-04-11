L’heure du conte pour les 2-4 ans Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Les groupes sont les bienvenus, il faut nous prévenir une semaine à l’avance.

Bébés chouettes, la coccinelle mal lunée, Petit Elliott, la grenouille à grande bouche, Petit clown, Nina et tous les autres sortent des bacs à albums de la bibliothèque. Tenez-vous prêt à écouter leurs histoires… et bien d’autres encore.

Le samedi 27 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 24 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 17 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 13 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 10 juin 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 30 mai 2026

de 09h30 à 11h00

Le mercredi 27 mai 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 20 mai 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 16 mai 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 13 mai 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 18 avril 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Tout public. A partir de 2 ans. Jusqu’à 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-27T14:00:00+02:00

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Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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