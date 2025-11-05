L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris mercredi 5 novembre 2025.

L’heure du conte pour les bébés a lieu une fois par mois, le mercredi et le samedi à 10h30. Vérifiez bien les dates car les inscriptions, obligatoires , sont ouvertes un mois avant et les places sont limitées.

Nous n’accueillons pas de groupes pour ces séances.

Des livres, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, des peluches, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et bébé est prêt pour l’heure du conte !

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 03 décembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le samedi 08 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 05 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. A partir de -1 ans. Jusqu’à 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-05T11:30:00+01:00

fin : 2025-12-06T12:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-05T10:30:00+02:00_2025-11-05T11:00:00+02:00;2025-11-08T10:30:00+02:00_2025-11-08T11:00:00+02:00;2025-12-03T10:30:00+02:00_2025-12-03T11:00:00+02:00;2025-12-06T10:30:00+02:00_2025-12-06T11:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr