L’heure du conte pour les bébés de 9 à 24 mois Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

L’heure du conte pour les bébés a lieu une fois par mois, le mercredi et le samedi à 10h30. Vérifiez bien les dates car les inscriptions, obligatoires , sont ouvertes un mois avant et les places sont limitées.

Nous n’accueillons pas de groupes pour ces séances.

Des livres, des chansons, des comptines, des jeux de doigts… des tapis, des peluches, les bras rassurants et enveloppants d’un adulte… et bébé est prêt pour l’heure du conte !

Le mercredi 11 mars 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 04 février 2026

de 10h30 à 11h00

Le samedi 10 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

Le mercredi 07 janvier 2026

de 10h30 à 11h00

gratuit Public tout-petits. A partir de -1 ans. Jusqu’à 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T11:30:00+01:00

fin : 2026-03-11T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-07T10:30:00+02:00_2026-01-07T11:00:00+02:00;2026-01-10T10:30:00+02:00_2026-01-10T11:00:00+02:00;2026-02-04T10:30:00+02:00_2026-02-04T11:00:00+02:00;2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T11:00:00+02:00;2026-03-11T10:30:00+02:00_2026-03-11T11:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard et trouvez le meilleur itinéraire

