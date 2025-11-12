L’heure du conte pour les grands En avant la musique Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les grands En avant la musique

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 10:30:00

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Lecture de plusieurs histoires dont Nina de Alice Brière-Haquet, aux éditions Gallimard jeunesse.

.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Nina by Alice Brière-Haquet, published by Gallimard jeunesse.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter Nina von Alice Brière-Haquet, erschienen im Verlag Gallimard jeunesse.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui Nina di Alice Brière-Haquet, pubblicato da Gallimard jeunesse.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Nina de Alice Brière-Haquet, publicado por Gallimard jeunesse.

L’événement L’heure du conte pour les grands En avant la musique Royan a été mis à jour le 2025-10-06 par Mairie de Royan