L’heure du conte pour les grands En avant la musique Médiathèque Royan

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-12 10:30:00
2025-11-12
Lecture de plusieurs histoires dont Nina de Alice Brière-Haquet, aux éditions Gallimard jeunesse.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including Nina by Alice Brière-Haquet, published by Gallimard jeunesse.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter Nina von Alice Brière-Haquet, erschienen im Verlag Gallimard jeunesse.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui Nina di Alice Brière-Haquet, pubblicato da Gallimard jeunesse.
Espanol :
Lectura de varios cuentos, entre ellos Nina de Alice Brière-Haquet, publicado por Gallimard jeunesse.
