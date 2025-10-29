L’heure du conte pour les grands Histoires libres Médiathèque Royan

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-29 10:30:00

Lectures de plusieurs histoires.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Readings of several stories.

German :

Vorlesen verschiedener Geschichten.

Italiano :

Lettura di diverse storie.

Espanol :

Lectura de varios cuentos.

