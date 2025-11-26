L’heure du conte pour les grands La nature fait bien les choses Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les grands La nature fait bien les choses

Lecture de plusieurs histoires dont Le secret de la forêt de Luc Foccroulle, illustrations Annick Masson, aux éditions Mijade.

English :

Reading of several stories, including Le secret de la forêt by Luc Foccroulle, illustrations by Annick Masson, published by Mijade.

German :

Vorlesen mehrerer Geschichten, darunter Le secret de la forêt von Luc Foccroulle, Illustrationen Annick Masson, Mijade-Verlag.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui Le secret de la forêt di Luc Foccroulle, illustrazioni di Annick Masson, edito da Mijade.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Le secret de la forêt de Luc Foccroulle, ilustraciones de Annick Masson, publicado por Mijade.

