L’heure du conte pour les grands Lecture de contes Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les grands Lecture de contes
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-10 10:30:00
2025-12-10
Lecture de plusieurs contes dont Les deux cailloux de Françoise Diep et Cécile Gambini, aux éditions Didier Jeunesse.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including Les deux cailloux by Françoise Diep and Cécile Gambini, published by Didier Jeunesse.
German :
Lesung mehrerer Märchen, darunter Les deux cailloux von Françoise Diep und Cécile Gambini, erschienen im Verlag Didier Jeunesse.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui Les deux cailloux di Françoise Diep e Cécile Gambini, pubblicato da Didier Jeunesse.
Espanol :
Lectura de varios cuentos, entre ellos Les deux cailloux, de Françoise Diep y Cécile Gambini, publicado por Didier Jeunesse.
