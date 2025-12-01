L’heure du conte pour les grands Lecture de contes Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les grands Lecture de contes

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Lecture de plusieurs contes dont Les deux cailloux de Françoise Diep et Cécile Gambini, aux éditions Didier Jeunesse.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Les deux cailloux by Françoise Diep and Cécile Gambini, published by Didier Jeunesse.

German :

Lesung mehrerer Märchen, darunter Les deux cailloux von Françoise Diep und Cécile Gambini, erschienen im Verlag Didier Jeunesse.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui Les deux cailloux di Françoise Diep e Cécile Gambini, pubblicato da Didier Jeunesse.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Les deux cailloux, de Françoise Diep y Cécile Gambini, publicado por Didier Jeunesse.

