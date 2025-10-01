L’heure du conte pour les grands Lecture de quelques livres de Carl Norac Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les grands Lecture de quelques livres de Carl Norac Médiathèque Royan mercredi 1 octobre 2025.

L’heure du conte pour les grands Lecture de quelques livres de Carl Norac

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Lecture de plusieurs histoires dont Swing Café, un conte musical de Carl Norac illustré par Rébecca Dautremer et raconté par Jeanne Balibar, aux éditions Didier jeunesse.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Swing Café, a musical tale by Carl Norac, illustrated by Rébecca Dautremer and narrated by Jeanne Balibar, published by Didier jeunesse.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter Swing Café, ein musikalisches Märchen von Carl Norac mit Illustrationen von Rébecca Dautremer und einer Erzählung von Jeanne Balibar, erschienen im Verlag Didier jeunesse.

Italiano :

Lettura di diverse storie, tra cui Swing Café, un racconto musicale di Carl Norac illustrato da Rébecca Dautremer e narrato da Jeanne Balibar, pubblicato da Didier jeunesse.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Swing Café, cuento musical de Carl Norac ilustrado por Rébecca Dautremer y narrado por Jeanne Balibar, publicado por Didier jeunesse.

