L’heure du conte pour les grands Mes auteurs préférés – Médiathèque Royan, 11 juin 2025 10:30, Royan.

Charente-Maritime

Début : 2025-06-11 10:30:00

Lecture de plusieurs histoires dont Le garçon du phare de Max Ducos, aux éditions Sarbacane.

Une grande fresque à la gouache où Max Ducos nous emporte dans une aventure fantastique mêlant pirates et chevalerie !

Médiathèque 1 rue de Foncillon

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Le garçon du phare by Max Ducos, published by Sarbacane.

A large-scale gouache fresco in which Max Ducos takes us on a fantastic adventure combining pirates and chivalry!

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter Le garçon du phare (Der Junge vom Leuchtturm) von Max Ducos, erschienen im Verlag Sarbacane.

Ein großes Gouache-Fresko, in dem Max Ducos uns in ein fantastisches Abenteuer entführt, das Piraten und Rittertum miteinander verbindet!

Italiano :

Lettura di diversi racconti, tra cui Le garçon du phare di Max Ducos, pubblicato da Sarbacane.

Un enorme affresco a guazzo in cui Max Ducos ci accompagna in una fantastica avventura che unisce pirati e cavalleria!

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Le garçon du phare de Max Ducos, publicado por Sarbacane.

Un enorme fresco al gouache en el que Max Ducos nos embarca en una fantástica aventura que combina piratas y caballería

