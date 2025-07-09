L’heure du conte pour les grands Médiathèque Royan
L’heure du conte pour les grands
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : Mercredi 2025-07-09
fin : 2025-08-06
2025-07-09 2025-07-23 2025-08-06 2025-08-20
Au cours de cette parenthèse dans la journée de vos enfants, les bibliothécaires leur font découvrir leurs albums et histoires préférés, pour un moment d’évasion, de surprises et d’émotions.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
During this interlude in your children?s day, librarians introduce them to their favorite books and stories, for a moment of escape, surprise and emotion.
German :
Während dieser Auszeit vom Alltag Ihrer Kinder zeigen ihnen die Bibliothekarinnen ihre Lieblingsalben und -geschichten und sorgen so für einen Moment der Flucht, der Überraschungen und der Emotionen.
Italiano :
Durante questa parentesi nella giornata dei vostri figli, i bibliotecari presenteranno loro i loro libri e le loro storie preferite, per un momento di evasione, sorpresa ed eccitazione.
Espanol :
Durante este interludio en el día de sus hijos, los bibliotecarios les presentarán sus libros y cuentos favoritos, para un momento de evasión, sorpresa y emoción.
