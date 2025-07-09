L’heure du conte pour les grands Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les grands Médiathèque Royan mercredi 9 juillet 2025.

L’heure du conte pour les grands

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-06

2025-07-09 2025-07-23 2025-08-06 2025-08-20

Au cours de cette parenthèse dans la journée de vos enfants, les bibliothécaires leur font découvrir leurs albums et histoires préférés, pour un moment d’évasion, de surprises et d’émotions.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

During this interlude in your children?s day, librarians introduce them to their favorite books and stories, for a moment of escape, surprise and emotion.

German :

Während dieser Auszeit vom Alltag Ihrer Kinder zeigen ihnen die Bibliothekarinnen ihre Lieblingsalben und -geschichten und sorgen so für einen Moment der Flucht, der Überraschungen und der Emotionen.

Italiano :

Durante questa parentesi nella giornata dei vostri figli, i bibliotecari presenteranno loro i loro libri e le loro storie preferite, per un momento di evasione, sorpresa ed eccitazione.

Espanol :

Durante este interludio en el día de sus hijos, los bibliotecarios les presentarán sus libros y cuentos favoritos, para un momento de evasión, sorpresa y emoción.

