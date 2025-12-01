L’heure du conte pour les grands Soyons solidaires Médiathèque Royan
mercredi 24 décembre 2025.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
10:30:00
Lecture de plusieurs histoires dont Un ours sans histoire de Christian Merveille et Laurent Simon, aux éditions NordSud.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including Un ours sans histoire by Christian Merveille and Laurent Simon, published by NordSud.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter Un ours sans histoire von Christian Merveille und Laurent Simon, NordSud-Verlag.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui Un ours sans histoire di Christian Merveille e Laurent Simon, pubblicato da NordSud.
Espanol :
Lectura de varios relatos, entre ellos Un ours sans histoire de Christian Merveille y Laurent Simon, publicado por NordSud.
