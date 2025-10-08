L’heure du conte pour les petits À l’école des loisirs Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les petits À l’école des loisirs

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 10:30:00

Lecture de plusieurs histoires dont Classe de volcan de John Hare, aux éditions de l’École des Loisirs.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Classe de volcan by John Hare, published by École des Loisirs.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter Classe de volcan von John Hare, erschienen im Verlag École des Loisirs.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui Classe de volcan di John Hare, pubblicato da L’École des Loisirs.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos Classe de volcan de John Hare, publicado por L’École des Loisirs.

