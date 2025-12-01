L’heure du conte pour les petits J’aime la galette… Médiathèque Royan
L’heure du conte pour les petits J’aime la galette… Médiathèque Royan mercredi 31 décembre 2025.
L’heure du conte pour les petits J’aime la galette…
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-31 10:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Lecture de plusieurs histoires dont La galette de Christina Dorner, aux Éditions Accès.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including La galette by Christina Dorner, published by Éditions Accès.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter La galette von Christina Dorner, erschienen im Verlag Accès.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui La galette di Christina Dorner, pubblicato da Éditions Accès.
Espanol :
Lectura de varios cuentos, entre ellos La galette de Christina Dorner, publicado por Éditions Accès.
