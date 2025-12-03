L’heure du conte pour les petits La Magie de la Nuit Médiathèque Royan
L’heure du conte pour les petits La Magie de la Nuit
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-12-03 10:30:00
fin : 2025-12-03
2025-12-03
Lecture de plusieurs histoires dont La nuit les songes de Vivianne Griveau-Genest, aux Éditions La tête ailleurs.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including La nuit les songes by Vivianne Griveau-Genest, published by La tête ailleurs.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter La nuit les songes von Vivianne Griveau-Genest, erschienen im Verlag La tête ailleurs.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui La nuit les songes di Vivianne Griveau-Genest, pubblicato da La tête ailleurs.
Espanol :
Lectura de varios cuentos, entre ellos La nuit les songes de Vivianne Griveau-Genest, publicado por La tête ailleurs.
L’événement L’heure du conte pour les petits La Magie de la Nuit Royan a été mis à jour le 2025-10-31 par Mairie de Royan