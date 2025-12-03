L’heure du conte pour les petits La Magie de la Nuit Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les petits La Magie de la Nuit

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-03 10:30:00

fin : 2025-12-03

Lecture de plusieurs histoires dont La nuit les songes de Vivianne Griveau-Genest, aux Éditions La tête ailleurs.

+33 5 46 39 32 16 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including La nuit les songes by Vivianne Griveau-Genest, published by La tête ailleurs.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter La nuit les songes von Vivianne Griveau-Genest, erschienen im Verlag La tête ailleurs.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui La nuit les songes di Vivianne Griveau-Genest, pubblicato da La tête ailleurs.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos La nuit les songes de Vivianne Griveau-Genest, publicado por La tête ailleurs.

