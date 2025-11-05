L’heure du conte pour les petits L’Heure des frissons Médiathèque Royan

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-05 10:30:00

Lecture de plusieurs histoires dont La bête de mon jardin de Gauthier David et Samuel Ribeyron, aux éditions du Seuil jeunesse.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including La bête de mon jardin by Gauthier David and Samuel Ribeyron, published by Seuil jeunesse.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter La bête de mon jardin von Gauthier David und Samuel Ribeyron, erschienen im Verlag Seuil jeunesse.

Italiano :

Lettura di alcuni racconti, tra cui La bête de mon jardin di Gauthier David e Samuel Ribeyron, pubblicato da Seuil jeunesse.

Espanol :

Lectura de varios cuentos, entre ellos La bête de mon jardin de Gauthier David y Samuel Ribeyron, publicado por Seuil jeunesse.

