L’heure du conte pour les petits L’Heure des frissons Médiathèque Royan

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-05 10:30:00
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Lecture de plusieurs histoires dont La bête de mon jardin de Gauthier David et Samuel Ribeyron, aux éditions du Seuil jeunesse.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including La bête de mon jardin by Gauthier David and Samuel Ribeyron, published by Seuil jeunesse.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter La bête de mon jardin von Gauthier David und Samuel Ribeyron, erschienen im Verlag Seuil jeunesse.
Italiano :
Lettura di alcuni racconti, tra cui La bête de mon jardin di Gauthier David e Samuel Ribeyron, pubblicato da Seuil jeunesse.
Espanol :
Lectura de varios cuentos, entre ellos La bête de mon jardin de Gauthier David y Samuel Ribeyron, publicado por Seuil jeunesse.
