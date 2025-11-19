L’heure du conte pour les petits Monstre ! Médiathèque Royan

L’heure du conte pour les petits Monstre !

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-19 10:30:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Lecture de plusieurs histoires dont Plus gros que le ventre, de Michaël Escoffier, illustré par Amandine Piu, aux éditions Frimousse.

Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr

English :

Reading of several stories, including Plus gros que le ventre, by Michaël Escoffier, illustrated by Amandine Piu, published by Frimousse.

German :

Lesung mehrerer Geschichten, darunter Plus gros que le ventre (Größer als der Bauch) von Michaël Escoffier, illustriert von Amandine Piu, erschienen im Verlag Frimousse.

Italiano :

Leggete diverse storie, tra cui Plus gros que le ventre, di Michaël Escoffier, illustrata da Amandine Piu, pubblicata da Frimousse.

Espanol :

Lea varios cuentos, entre ellos Plus gros que le ventre, de Michaël Escoffier, ilustrado por Amandine Piu, publicado por Frimousse.

