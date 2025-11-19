L’heure du conte pour les petits Monstre ! Médiathèque Royan
L’heure du conte pour les petits Monstre ! Médiathèque Royan mercredi 19 novembre 2025.
L’heure du conte pour les petits Monstre !
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-19 10:30:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Lecture de plusieurs histoires dont Plus gros que le ventre, de Michaël Escoffier, illustré par Amandine Piu, aux éditions Frimousse.
Médiathèque 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 32 10 mediatheque@mairie-royan.fr
English :
Reading of several stories, including Plus gros que le ventre, by Michaël Escoffier, illustrated by Amandine Piu, published by Frimousse.
German :
Lesung mehrerer Geschichten, darunter Plus gros que le ventre (Größer als der Bauch) von Michaël Escoffier, illustriert von Amandine Piu, erschienen im Verlag Frimousse.
Italiano :
Leggete diverse storie, tra cui Plus gros que le ventre, di Michaël Escoffier, illustrata da Amandine Piu, pubblicata da Frimousse.
Espanol :
Lea varios cuentos, entre ellos Plus gros que le ventre, de Michaël Escoffier, ilustrado por Amandine Piu, publicado por Frimousse.
